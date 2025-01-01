مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:41 مساءً - تصدر اسم الفنان الراحل أحمد عدوية تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب عمليات البحث المستمرة عن موعد ومكان العزاء.

ورحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء يوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 79 عاماً، وشيعت جنازته أمس الاثنين من مسجد حسين صدقي بالمعادي

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أحمد عدوية

من المقرر أن يتلقى الفنان محمد عدوية عزاء والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

أحمد عدوية

ولد أحمد مرسى على عدوى، المعروف باسم أحمد عدوية، في يونيو 1945 بمحافظة المنيا.

وبعد انتقاله إلى القاهرة، بدأ مشواره الفني من شارع محمد على.

وفي بداية السبعينيات انتشرت أغانيه بسرعة في الأفراح والحفلات.

على الرغم من أن الساحة الفنية آنذاك كانت تهيمن عليها أسماء كبيرة مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، مما جعله عرضة للانتقادات اللاذعة، ولكنه مع ذلك وجد دعمًا كبيرًا من الموسيقار بليغ حمدي، الذي لحن له عددًا من الأغاني مثل القمر مسافر وياختي اسملتين.

كما وصفه الأديب العالمي نجيب محفوظ بأنه «مغني الحارة»، وحققت أغنية زحمة، التي كتبها حسن أبو عتمان ولحنها هاني شنودة، نجاحًا ساحقًا، إلى جانب أغنيات أخرى مثل سلامتها أم حسن وبنت السلطان.

ولكن لم تقتصر شهرة عدوية على العالم العربي، بل قدم العديد من الحفلات في أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج.

وشارك في عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها البنات عايزة إيه، أنياب، أنا المجنون، 4-2-4، حسن بيه الغلبان، المتسول، ممنوع للطلبة، ومطلوب حيا أو ميتا.