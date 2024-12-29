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استهداف هاتفه بصاروخ موجه، رواية جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية - أخبار كلمتك

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استهداف هاتفه بصاروخ موجه، رواية جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية - أخبار كلمتك

استهداف هاتفه بصاروخ موجه، رواية جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - نفت حركة حماس، اليوم، مزاعم الاستخبارات الإسرائيلية التي كشفت أمس، أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة،  تم عبر زرع قنبلة في غرفته بطهران أواخر يوليو الماضي.

 

رواية إسرائيلية حول طريقة اغتيال إسماعيل هنية

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم، أن هذه الرواية التى  ساقها الاحتلال الإسرائيلي والإعلام العبري، حول طريقة اغتيال هنية ليست سوى جملة من الأكاذيب.

 

اغتيال إسماعيل هنية بصاروخ موجه يزن 7 كيلو ونصف

وأشارت حماس، إلى أن التحقيقات التي قامت بها الحركة عبر اللجنة المشتركة بين أجهزة الأمن الخاصة بها وأجهزة الأمن الإيرانية خلصت، إلى أن عملية اغتيال إسماعيل هنية، تمت بواسطة صاروخ موجه يزن 7 كيلو ونصف من المتفجرات استهدف مباشرة الهاتف المحمول الخاص به داخل غرفته بمقر الضيافة الإيراني الرسمي في العاصمة طهران.

جنازة هنية، كلمتك

 

يشار إلى أن القناة 12 العبرية، كانت بثت تقريرا أمس حول طريقة اغتيال هنية، لافتة إلى أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر المعلومات.

إسرائيل تتحدث عن اغتيال هنية بقنبلة فى غرفته

كما زعمت، أن عملية اغتيال هنية، تمّت باستخدام قنبلة دقيقة يتم التحكم فيها عن بعد، وضعت داخل غرفة هنية بهدف تصفيته.

 

وكان رئيس المكتب السياسي السابق لحماس استشهد أواخر يوليو الماضي، خلال زيارته إلى إيران بعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

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وجاء اغتيال هنية، بعد استهدف القيادي فؤاد شكر، أحد كبار مستشاري الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، قبل يوم واحد أيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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