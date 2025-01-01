المسلماني: نعمل على حلول مهنية لمعالجة الاختلاف بين الإذاعة والتليفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:00 مساءً - هنأ الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة قناة النيل للأخبار بمناسبة بدء البث الإذاعي للقناة علي موجات إف إم، والذي انطلق الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح اليوم الأربعاء.. الأول من يناير ٢٠٢٥. على موجة FM تردد 102.7MHz في خطوة وصفها المراقبون بأنها مهمة.. وأنها ستحدث نقلة كبيرة في مجال انتشار القناة وتأثيرها.

وأضاف رئيس الهيئة: إننا ندرك وجود بعض الاختلاف بين البث الإذاعي والبث التليفزيوني، كما ندرك وجود بعض الفراغات نتيجة اعتماد صور أو جرافيك أو فواصل، وكذلك وجود مواد مرئية غير صوتية، أو مواد فيلمية مترجمة على الشاشة وناطقة بغير العربية، ويعمل فريق النيل للأخبار على مواجهة ذلك بحلول تدريجية مدروسة، من أجل تقديم خدمة تليفزيونية وإذاعية متكاملة.

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