مشاهير العرب - في حفل رأس السنة في دبي.. معجب لـ تامر حسني: «عايز بوسة» والفنان يرد: «إزاي يا جدع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:01 مساءً - سرق الفنان تامر حسني الأضواء من خلال حفله الحاشد، الذي أقيم أمس، احتفالاً برأس السنة، وتتداول الجمهور فيديو طريف للفنان تامر حسني من الحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل تامر حسني في رأس السنة

أحيا النجم تامر حسني، مساء أمس الثلاثاء 31 ديسمبر، حفلاً غنائياً ضخماً بدبي، احتفالًا ببدء العام الجديد 2025، حيث شهد الحفل حضورًا كبيرًا من الجمهور، وكان بمثابة ختام مميز لعام 2024.

تامر حسني في رأس السنة

وتعرض النجم تامر حسني، خلال حفل رأس السنة، لموقفا محرج مع أحد المعجبين، حيث حاول أحد المعجبين تقبيل يد تامر حسني، مما دفع الفنان لإقامة حوار طريف معه قائلًا: «عايز بوسة؟.. إزاي يا جدع؟!.

حفل تامر حسني في دبي

وأشعل النجم تامر حسني حفل رأس السنة في دبي، الذي أحياه بالأمس الثلاثاء، في دبي مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بباقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم تامر للجمهور التحية والتهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلا: «كل سنة وإنتو طيبين، منورين، جاهزين؟، كما وجه تامر حسني الشكر للشركة المنظمة للحفل، قائلا: «عايز أشكر روتانا على التنظيم الرائع للحفل».

تامر حسني

ويستعد الفنان تامر حسني لعرض فيلمه الجديد «ري ستات»، في دور السينما المصرية، والذي يعد التعاون الثاني الذي يجمع بينه وبين الفنانة هنا الزاهد.

وكشف تامر حسني مؤخرًا عن انتهاء تصوير فيلمه «ري ستارت»، الذي يضم مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم إلهام شاهين، محمد رجب، رانيا منصور، أحمد حسام ميدو، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.