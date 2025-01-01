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محافظ الجيزة: مبنى مستحدث للغسيل الكلوي بمستشفى أبو النمرس - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: مبنى مستحدث للغسيل الكلوي بمستشفى أبو النمرس - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: مبنى مستحدث للغسيل الكلوي بمستشفى أبو النمرس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:10 مساءً - استهل  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أول أيام العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية للوقوف علي سير العمل بمستشفى ابو النمرس المركزى وإنتظام تقديم الخدمات الطبية لأهالى المدينة والمرور على عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى.

 

وخلال الجولة تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والحضانات والعناية المركزة، حيث راجع المحافظ مع وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفي إنتظام الحضور وتسجيل الحالات ودفاتر الصيانة الخاصة بالمعدات والأجهزة بالمستشفى.
 

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كما إطمأن المحافظ على مدى إلتزام الشركة المنفذة لمبنى الغسيل الكلوى المستحدث بالمستشفى بالمواصفات قبل بدء العمل به، مشيرا إلى ان المبنى يضم ٥ طوابق من المقرر أن تضيف ٣٦ وحدة غسيل كلوى لقدرات المستشفى والتى من شأنها رفع كفاءة الخدمات الصحية لأهالى أبو النمرس والمدن المحيطة.
 

وخلال جولته التفقدية اطلع المحافظ علي نسب انهاء الأعمال الإنشائية لتوسعة قسم العمليات بالمستشفي لرفع القدرات والإمكانات بما يخدم تحسين كفاءة المنظومة الصحية  . 
 

توجيهات محافظ الجيزة لرئيس مدينة أبو النمرس

وقد وجه المحافظ رئيس مدينة أبو النمرس بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء وإنهاء المقايسات الخاصة بغرفة محولات الكهرباء داخل المستشفى ومراجعة تجديد الأرصفة والأرضيات داخل المستشفى بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

واستجابة لمطلب والدة إحدى حالات الولادة المتواجدة بالمستشفى وجه المحافظ بتطبيق تخفيض إجتماعى لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحالة للعمليات للتسهيل عليها. 
 

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رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتورة امل رشدي مدير مديرية الصحة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى والمهندس أحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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