التأمين الصحي: الانتهاء من ضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:26 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه تم خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 الانتهاء من إجراءات ضم 8.5 مليون منتفع من تكافل و كرامة وعمالة غير منتظمة إلى مظلة التأمين الصحي بتكلفة 10 مليارات جنيه سنوية، بالإضافة لما سبق ضمه عام 2022 من فئات بلغت 15 مليون مواطن جديد ليصبح إجمالي المنتفعين بالتأمين الصحي 78، 169، 398 بنسبة تغطية تأمينية بلغت 78% من إجمالي الشعب المصري.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الكشف المنزلي بمشاركة 25 مستشفى تغطي 13 محافظة والتي تتم من خلال الخط الساخن (106) حيث تم تقديم العلاج لأكثر من 10 منتفعين كما تم استحداث 11 خدمة تشخيصية وعلاجية متقدمة في مجال الأورام من أهمها تطبيق الذكاء الاصطناعي للكشف على حالات سرطان الثدي.

وتم استحداث 10 أقسام وخدمات علاجية جديدة للأطفال بتخصصات أورام الأطفال ووحدة الإنزيمات التعويضية والمسالك البولية والعظام كما تم استحداث وحدة استقبال خاص للأطفال بمستشفى النيل وزيادة أسرة رعايات الأطفال وعلاج الأسنان لذوي الهمم تحت مخدر عام، بالإضافة للتوسع بخدمة المناظير بعدد 8 مستشفيات والإيكو على القلب عن طريق المريء كما قامت الهيئة بالتوسع بعدد 15 قسما جديدا بمستشفياتها.

وقامت الهيئة بتطوير منظومة الدواء والتموين الطبي حيث بلغت تكلفة الدواء خلال 2023-2024 ليبلغ 12 مليار جنيه بينما بلغت تكلفة علاج الأورام 2 مليار 500 مليون جنيه لما يقرب من 90 ألف مريض أورام.

وبلغت تكلفة مرض التصلب المتعدد المتناثر 221 مليون جنيه لعدد 3041 مريضا، مع تطبيق العلاج الوقائي فقد تم تطبيقه على 2000 مريض بتكلفة وصلت إلى مليار جنيه، وبلغ تكلفة علاج مرضى السكر 900 مليون جنيه لعدد مليون و500 ألف مريض، كما تم تحديث 15 بروتوكول علاجي وإدراج عدد من الأدوية الجديدة والأدوية المحلية للحفاظ على سلاسل الإمداد الدوائي مع إدخال عدد من التركيزات الجديدة والتوسع في الصيدليات المسائية لتبلغ 117 صيدلية، بالإضافة إلى تطبيق برامج حوكمة المضادات الحيوية وبرامج اليقظة الدوائية ومراكز المعلومات الدوائية والصيدلة الإكلينيكية بعدد 22 مستشفى من مستشفيات الهيئة.

وقامت الهيئة بالتوسع في العيادات المسائية بالتعاون مع أمانة المراكز الطبية و قطاع الطب العلاجي ( حيث تم تشغيل عدد 36 عيادة كمرحلة أولى وجار تشغيل عدد 30 عيادة مرحلة ثانية)حيث بلغ التردد 119 ألف متردد، بالإضافة إلى 96 عيادة مسائية تقدم خدماتها لمنتفعي وغير منتفعي التأمين الصحي حيث بلغ التردد 9 ملايين متردد.

كما تم افتتاح 5 عيادات شاملة وعيادات مدرسية ( مجمع طبي أسيوط - عيادة السويس - بسيون بالغربية - كفر الزيات بالغربية - مجمع العاشر من رمضان - المعادي العلاجية).

وبالنسبة للمبادرات الرئاسية فقد بلغ إجمالي المنتفعين( 7 ملايين و557 ألفا 847 منتفعا).

وفي مجال المشروعات وتطوير البنية التحتية والتجهيزات وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد فقد انتهت الهيئة من 16 مشروع تطوير كلي وجزئي ورفع كفاءة بوحداتها بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وفي مجال تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي تم تطوير منظومة الحجز الإلكتروني( حيث تم التفعيل بعدد 250 عيادة تغطي 19 فرعا) حيث تم إجراء 10 ملايين عملية حجز إلكتروني، بالإضافة لتطوير نظام ميكنة القرارات حيث أصدرت 16 مليون قرار مصدر مميكن.

وفيما يخص إنجازات الإدارة العامة لأمراض الصدر وخاصة التدريب وتنمية القوى البشرية فقد تم خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 الفترة من 1/7/2024 حتى 30/9/2024 تدريب 505 متدربين من خلال البرامج التدريبية المختلفة.

وخلال الربع الثالث من عام 2024 تم المرور على أعمال التغذية بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية حيث تم المرور على محافظات (القاهرة - المنيا - الجيزة- الإسكندرية - أسيوط -البحيرة- الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية).

وبالنسبة للقوافل الطبية فقد تم تنفيذ 556 قافلة طبية خلال الربع الثالث من عام 2024 بإجمالي عدد حالات 564478 حالة تم الكشف عليها و صرف العلاج لها في كافة محافظات الجمهورية.

وعن مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بلغ إجمالي التردد إلى عدد (575302 ) مريض لتلقى الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بمستشفيات وأقسام الحميات على مستوى الجمهورية فيما بلغ إجمالي التردد إلى (154718) مريضا لتلقى الخدمة الطبية بالاستقبال و الطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات على مستوى الجمهورية.

كما تم خروج حالات شفاء بإجمالي (19682) مريضا بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات على مستوى الجمهورية، منهم علاج (15942) مريضا داخليا، وعلاج (4535) مريضا بالرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.