تعرف على الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2025 - أخبار كلمتك

تعرف على الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - وسائل إعلام أمريكية: مقتل منفذ هجوم الدهس بمدينة نيو أورليانز - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - وسائل إعلام أمريكية: مقتل منفذ هجوم الدهس بمدينة نيو أورليانز - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مجلس نقابة كتاب مصر يختار فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس نقابة كتاب مصر يختار فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة - أخبار كلمتك

مجلس نقابة كتاب مصر يختار فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:16 مساءً - وافق مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، على اختيار الكاتبة فريدة النقاش، رئيسًا شرفيًا فخريًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هذا العام 2025.

وقال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن اختيار النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة يأتي في إطار السنة التي اقترحناها ووافقت عليها الجمعية العمومية، لتكريم كبار مثقفي مصر ومفكريها ومبدعيها من أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن أول رئيس فخري للنقابة، كان الكاتب والمفكر الكبير نجيب محفوظ بالإضافة إلى أن عددا من كبار مفكري مصر كانوا رؤساء شرفيين ومنهم العلامة الدكتور حسين نصار، والمبدع صنع الله إبراهيم، والمبدع بهاء طاهر، والدكتور عوني عبد الرؤوف، والدكتور يوسف نوفل، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، والدكتور محمد عبد المطلب.

وأعلن نقيب كتاب مصر أن اختيار الكاتبة فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة لهذا العام يعد أول مرة يتم فيه اختيار امرأة لهذا المنصب وهي عضو بمجلس الشيوخ وعضو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأكد أن اجتماع مجلس إدارة النقابة أمس الثلاثاء حضره أعضاء ورؤساء 11 نقابة فرعية وتم الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لقانون النقابة والتأكيد على وقوف مجلس إدارة النقابة والنقابات الفرعية يدا واحدة للمحافظة على مقدراتها ومقارها ضد أي تغول على حقوقها، وثمن المجتمعون خلال الاجتماع المكانة التي وصلت إليها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من خلال نشاطها الفكري والثقافي على المستويين المصري والعربي.

اقرأ أيضاً
إعلان جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لعام 2024

بـ «إطلاق إذاعة الأدب العربي».. النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

التشكيل الجديد لهيئة مكتب النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق