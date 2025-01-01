مجلس نقابة كتاب مصر يختار فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:16 مساءً - وافق مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، على اختيار الكاتبة فريدة النقاش، رئيسًا شرفيًا فخريًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هذا العام 2025.

وقال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن اختيار النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة يأتي في إطار السنة التي اقترحناها ووافقت عليها الجمعية العمومية، لتكريم كبار مثقفي مصر ومفكريها ومبدعيها من أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن أول رئيس فخري للنقابة، كان الكاتب والمفكر الكبير نجيب محفوظ بالإضافة إلى أن عددا من كبار مفكري مصر كانوا رؤساء شرفيين ومنهم العلامة الدكتور حسين نصار، والمبدع صنع الله إبراهيم، والمبدع بهاء طاهر، والدكتور عوني عبد الرؤوف، والدكتور يوسف نوفل، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، والدكتور محمد عبد المطلب.

وأعلن نقيب كتاب مصر أن اختيار الكاتبة فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة لهذا العام يعد أول مرة يتم فيه اختيار امرأة لهذا المنصب وهي عضو بمجلس الشيوخ وعضو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأكد أن اجتماع مجلس إدارة النقابة أمس الثلاثاء حضره أعضاء ورؤساء 11 نقابة فرعية وتم الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لقانون النقابة والتأكيد على وقوف مجلس إدارة النقابة والنقابات الفرعية يدا واحدة للمحافظة على مقدراتها ومقارها ضد أي تغول على حقوقها، وثمن المجتمعون خلال الاجتماع المكانة التي وصلت إليها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من خلال نشاطها الفكري والثقافي على المستويين المصري والعربي.