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افتتاح دورة «صناع القرار» لمعلمي بورسعيد - أخبار كلمتك

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افتتاح دورة «صناع القرار» لمعلمي بورسعيد - أخبار كلمتك

افتتاح دورة «صناع القرار» لمعلمي بورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:26 مساءً - افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية رقم 115، بعنوان "صناع القرار"، والتي يتم عقدها بالنقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية العليا للتدريب، وتستمر لمدة أسبوعين.

تهدف الدورة التدريبية إلى مساعدة متخذ القرار على التفكير المنظم، ويركز على تحليل المشكلات الإدارية بطريقة علمية تسعى إلى تزويد متخذ القرار بالمعلومات المناسبة التي تساعده على اختيار البديل الأمثل من بين مجموعة البدائل لحل المشكلات، بما يساعد فى إعداد كوادر تربوية تسير على خطط واستراتيجيات صحيحة للنهوض بالوطن.

وخلال كلمته أشاد "الزناتي" بالدور الذى يقوم به المشرفين على تلك الدورات التدريبية في تقديم محتوى تدريبي متكامل وداعم لمختلف القطاعات، مؤكدًا أن التعاون بين النقابة والأكاديمية العسكرية، يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم بالمهارات المناسبة.

وشدد الزناتي على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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