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الوداد المغربي يخسر أمام المغرب الفاسي برباعية في الدوري بعقر داره - أخبار كلمتك

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الوداد المغربي يخسر أمام المغرب الفاسي برباعية في الدوري بعقر داره - أخبار كلمتك

الوداد المغربي يخسر أمام المغرب الفاسي برباعية في الدوري بعقر داره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:35 صباحاً - الدوري المغربي، تلقي الوداد خسارة ثقيلة على أرضه أمام ضيفه المغرب الفاسي، بنتيجة 4-1، مساء السبت، في إطار الجولة 16 من عمر الدوري المغربي، على ملعب العربي الزاولي.

أهداف مباراة الوداد والمغرب الفاسي

وتقدم الوداد عن طريق محمد الرايحي في الدقيقة 21، رغم طرد لاعبه إسماعيل بنقطيب في الدقيقة 11، لكن المغرب الفاسي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 عن طريق كابيلو سيكانيينج.

 

وفي الدقيقة 75، سجل المغرب الفاسي، الهدف الثاني عن طريق محمد البدوي، قبل نجاح حميد أحداد في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وعاد محمد البدوي، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع للمغرب الفاسي، في الدقيقة 90.

وتجمد رصيد الوداد المغربي عند 24 نقطة في المركز السادس، مقابل 25 نقطة في جعبة المغرب الفاسي خامس الترتيب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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