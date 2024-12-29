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وزير التعليم العالي يعلن صدور «قرارات جمهورية» بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي يعلن صدور «قرارات جمهورية» بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن صدور «قرارات جمهورية» بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:26 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور محمد صالح هاشم حماد، رئيسًا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

الدكتور علي عبد الرحمن سيد، عميدًا لكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم حميد، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة الفيوم.

الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل، عميدًا لكلية الطب جامعة المنصورة.

الدكتور ياسر لطفي عبد النبي محمود، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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