الرياضة - 01:51 - استشهاد الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في الرأس خلال الاشتباكات في مخيم جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:51 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في الرأس خلال الاشتباكات في مخيم جنين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 36 مواطنا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر السبت، مشيرة إلى أن 24 شهيدا منهم بشمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.