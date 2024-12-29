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ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة "البرامج والأداء" بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

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ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة "البرامج والأداء" بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة "البرامج والأداء" بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، بالوزارة وذلك قبيل انعقاد الورشة التدريبية التى تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع جامعة عين شمس حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء في الجامعة.

جامعة عين شمس تنظم ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء فى الجامعات

وذلك بحضور وائل فتحي عفيفي، المدير التنفيذي لوحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية والدكتور محمد حسن عبد المجيد أستاذ المحاسبة وإدارة التكاليف بكلية التجارة.

تعقد  الورشة  تحت إشراف اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، وبحضور مديرى عموم الإدارات المعنية بالإدارة العامة والسادة مندوبى وزارة المالية بالكليات ومسئولى تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالكليات ذات الوحدات الحسابية والمستشفيات.

وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات العاملين في الجامعة وتعزيز قدراتهم في إعداد وتنفيذ الموازنات وفق أحدث الأساليب المالية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين الأداء في القطاع الجامعي والحصول على خريج متميز وفقا لأحدث المعايير العلمية

واستهدفت الورشة خطة عمل موازنة البرامج والأداء لقسم التعليم - جامعة عين شمس) للعام المالى ٢٠٢٥ /٢٠٢٤ ؛ حيث تم شرح تقسيم موازنة البرامج والأداء لقسم التعليم بالجامعة الى أربعة برامج رئيسية وهي:-
برنامج الإتاحة، برنامج الجودة والذي يشمل تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وبرنامج التنافسية لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، واخيرا برنامج البحث العلمي.

إلى جانب مجموعة من البرامج الفرعية والأنشطة التي تخدم الهدف من البرنامج الرئيسي.

وأشاد المشاركون بأهمية الورشة والدور الحيوي الذي تلعبه في رفع كفاءتهم الإدارية والمالية، مما يعزز من جهود جامعة عين شمس في تحقيق التميز الأكاديمي والإداري. 

و أشاد  الحضور بالشرح التفصيلي لمجموعة وزارة المالية مع وعد منهم بتكرار الورشة لشرح التطورات فى موازنة البرامج والاداء وكيفية تطبيقها لربط برامج الجامعة بالمؤشرات  الفعلية للأداء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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