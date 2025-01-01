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جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

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جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:06 صباحاً - جداول امتحانات نصف العام 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين في الخارج، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في شهر يناير الجاري.

جداول امتحانات نصف العام للمصريين في الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين في الخارج، تبدأ من يوم السبت الموافق 11 من يناير الجاري.

جداول امتحانات المصريين بالخارج

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالخارج

يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من نفس الشهر.

جدول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بالخارج

يبدأ جدول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية بالخارج

يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية «الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جداول امتحانات المصريين بالخارج

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الخارج

تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين في الخارج، بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 18 يناير.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الخارج

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي للطلاب المصريين في الخارج، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يناير.

جداول امتحانات المصريين بالخارج

ويمكن للطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، الاطلاع على جداول امتحانات نصف العام للطلاب في الخارج، مــــن هــــــنـــــــــــــا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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