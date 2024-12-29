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رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم التنمية والسلام والرخاء بالدول الأفريقية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم التنمية والسلام والرخاء بالدول الأفريقية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم التنمية والسلام والرخاء بالدول الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - استقبل الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

مدبولي: علاقات مصر بالدول الأفريقية تمتد بجذورها إلى التاريخ

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية مع الدول الأفريقية الشقيقة، وحرص مصر على دعم علاقات التعاون والتنمية مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات.  

وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر لمواصلة دعم جهود التنمية المستدامة في الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوب القارة في التنمية والسلام والرخاء.

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من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي قيام وزارة الخارجية بمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية الشقيقة، منوهًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم التنمية الشاملة بدول القارة عبر الدورات التدريبية وبناء الكوادر ونقل الخبرات في مختلف المجالات.

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وتناول وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة لدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة، لاسيما في ظل عضوية مصر باتفاقية التجارة الحرة القارية وعدد من التجمعات الإقليمية الأفريقية.  

وشدد وزير الخارجية على الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم المصالح المصرية بالقارة الأفريقية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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