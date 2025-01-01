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40 قتيلا ومصابا، أول فيديو لعملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

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40 قتيلا ومصابا، أول فيديو لعملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

40 قتيلا ومصابا، أول فيديو لعملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:20 مساءً - نقلت قناة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان الأربعاء قولهم إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون إثر دهس شاحنة حشدا من المارة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

 سائق الشاحنة في نيو أورليانز

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

 حادث سقوط عدد كبير من الضحايا

وقالت شرطة نيو أورليانز لاحقا “نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس”، مؤكدة سقوط 10 قتلى و30 مصابا.

وقالت شبكة "أي بي سي" نقلا عن شرطة نيو أورليانز إن حادث الدهس كان متعمدا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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