40 قتيلا ومصابا، أول فيديو لعملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:20 مساءً - نقلت قناة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان الأربعاء قولهم إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون إثر دهس شاحنة حشدا من المارة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

سائق الشاحنة في نيو أورليانز

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

حادث سقوط عدد كبير من الضحايا

وقالت شرطة نيو أورليانز لاحقا “نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس”، مؤكدة سقوط 10 قتلى و30 مصابا.

وقالت شبكة "أي بي سي" نقلا عن شرطة نيو أورليانز إن حادث الدهس كان متعمدا.

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