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الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم علي طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم علي طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، حرس الحدود يتقدم علي طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - تقدم فريق حرس الحدود علي نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وتقدم حرس الحدود عن طريق لاعبه حازم محمد في الدقيقة 23. 

 

تشكيل طلائع الجيش أمام حرس الحدود 

 

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو - فريد شوقي - إسلام محارب.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - أحمد سمير.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، رجب عمران، عماد فتحي، علي حمدي، أحمد الشيخ، عمرو طارق، يسري وحيد، وباسم مرسي.

تشكيل حرس الحدود أمام طلائع الجيش 

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد مجلي، محمود ممدوح، عبدالحكيم، حازم العسكري.

خط الوسط: فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، عبدالرحمن جودة.

خط الهجوم: كواسي إيسو، تريسور.

أما على مقاعد البدلاء، فيوجد كل من: محمود الزنفلي، إسلام أبو سليمة، محمد فاروق، محمد مصطفى، إيهاب سمير، إيميكا، عمر سافيولا، أبو جودة، وأوكا.

 

ترتيب حرس الحدود وطلائع الجيش


ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

 

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها ولم يتذوق الفريق السكندري طعم الانتصارات حتى الآن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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