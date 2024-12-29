الرياضة - 06:11 - عيار 21 بـ3730 جنيها.. سعر الذهب الآن في ختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب انخفاضا ملحوظا بختام تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وتراجع جرام 21 الآن حوالي 5 جنيهات مقارنة بأسعاره على مدار اليوم.

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4262.75 جنيه 4240 جنيها عيار 22 3907.5 جنيه 3886.75 جنيه عيار 21 3730 جنيها 3710 جنيهات عيار 18 3197.25 جنيه 3180 جنيها عيار 14 2486.75 جنيه 2473.25 جنيه عيار 12 2131.5 جنيه 2120 جنيها عيار 9 1598.5 جنيه 1590 جنيها الجنيه الذهب 29840 جنيها 29680 جنيها

سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 4262.75 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3907.5 جنيه للبيع، و3886.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 قيمة 3730 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3197.25 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وتراجع سعر الذهب عيار 14 إلى مستوى 2486.75 جنيه للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

فيما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2131.5 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وهبط سعر الذهب عيار 9 إلى 1598.5 جنيه للبيع، و1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب مسجلا نحو 29840 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

في حين سجل سعر الذهب عالميا نحو 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.

سعر الذهب في 2024

وشهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

فقد افتتح الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيها للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.5% بمقدار 1030 جنيها.

وبحسب حصاد الذهب 2024 الصادر من جولد بيليون فإن سعر الذهب عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيها للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.