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الرياضة - 06:11 - عاجل.. أول رد من الأهلي على قرارات لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:11 - عاجل.. أول رد من الأهلي على قرارات لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:11 - عاجل.. أول رد من الأهلي على قرارات لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم لاتحاد الكرة يتحفظ فيه شكلًا وموضوعًا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، والتي جاءت متأخرة بعد خمسة أشهر من المباراة التي شهدت هذه الأحداث، بل وجاءت كلها مواءمات ومخالفة للواقع.

وأشار النادي في خطابه إلى أنه يعلم عدم مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات خاصة أنه تولى المسئولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الانضباطية سوف يعود بالمنظومة الكروية للخلف.

وطلب النادي الاستئناف، ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات والبنود اللائحية التي تم الاستناد إليها، لاتخاذ ما يلزم قانونًا للحفاظ على حقوق النادي ومسئوليه ولاعبيه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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