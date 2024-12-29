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الرياضة - 06:11 - لأول مرة بمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية.. الأكاديمية العسكرية تستقبل الطلبة الجدد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:11 - لأول مرة بمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية.. الأكاديمية العسكرية تستقبل الطلبة الجدد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:11 - لأول مرة بمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية.. الأكاديمية العسكرية تستقبل الطلبة الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية، لأول مرة بمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية، الطلبة المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة (121) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات المؤهلة لانضمهامهم لصفوف القوات المسلحة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أسر الطلبة المستجدين.

تضمنت المراسم تنفيذ عرضا للموسيقات العسكرية، أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد داخل أرض الطابور، واستعراض حرس الشرف، وشارك طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية زملائهم الجدد فى الإحتفال باستقبالهم بتقديم عروضا فى رياضة الفروسية والكفاءة البدنية عكست المستوى المتميز للطلبة ووصولهم لأرقى مستويات التدريب، تلى ذلك تنفيذ العرض العسكري لمقاتلي الأكاديمية وردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذانا ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة رحب خلالها بالطلبة الجدد ونقل لهم تهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على انضمامهم لصفوف القوات المسلحة، مؤكدا أنهم يمثلون دماء جديدة تضخ فى شرايين القوات المسلحة ليكونوا خير نموذج لشباب مصر الواعد القادر على حماية الوطن، كما وجه الشكر لأهالي الطلاب الجدد على ما بذلوه من جهد فى تنشئة أبنائهم على أسس وطنية تعكس القيم الأصيلة للأسرة المصرية.

الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية
الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية العسكرية

فيما عبر الطلبة الجدد عن اعتزازهم وفخرهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة وتحقيق حلمهم لاستكمال مسيرة العطاء إيمانا بأن الأوطان لن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، كما أعربت أسر الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة، مؤكدين أنهم سيكونوا خير امتداد لرجال القوات المسلحة البواسل الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لتبقى راية مصر عالية خفاقة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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