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"الغرف السياحية" يكشف مفاجأة بشأن معدل إشغال الفنادق خلال الشتاء - أخبار كلمتك

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"الغرف السياحية" يكشف مفاجأة بشأن معدل إشغال الفنادق خلال الشتاء - أخبار كلمتك

"الغرف السياحية" يكشف مفاجأة بشأن معدل إشغال الفنادق خلال الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من المعارض الدولية بهدف جذب السياح، وكان آخرها مشاركتها في بورصة لندن في نوفمبر الماضي.

تواجد مصري في المعارض الدولية 

وأضاف هزاع، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحضور المصري قوي وفعّال في مختلف المعارض الدولية، سواء في ألمانيا، إسبانيا، دبي، الصين، أو الهند، وذلك لجذب المزيد من السياحة، لا سيما سياحة الرحلات النيلية «نايل كروز».

موسم السياحة في الشتاء 

وأشار إلى أن الموسم الشتوي يركز بشكل كبير على السياحة الثقافية، التي يعتمد عليها القطاع السياحي في مصر، خاصة مع زيادة إقبال السياح القادمين من الأسواق الأوروبية، الآسيوية، وأمريكا اللاتينية، موضحًا، أن السياح يفضلون الأجواء المصرية المعتدلة، حيث تصل درجة الحرارة صباحًا إلى 13 درجة مئوية، وفي الأقصر ترتفع إلى 22 درجة مئوية وقت الظهيرة، وهو ما يعتبره السياح طقسًا مثاليًا.

تسويق البرامج السياحية

وأكد أن تسويق البرامج السياحية يرتبط بافتتاح المشروعات الأثرية الكبرى، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، مما يسهم في جذب السياح إلى مصر، مشيرًا، إلى وجود عوامل تحفيزية أخرى، مثل الطيران العارض (الشارتر)، العروض الترويجية، والأسعار المناسبة، ما أدى إلى زيادة الإقبال السياحي بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء.

نسبة إشغال الفنادق 

وأوضح هزاع أن نسب إشغال الفنادق بلغت 90% في بعض المناطق، بينما سجلت بعض فنادق البحر الأحمر نسبة إشغال كاملة بنسبة 100%.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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