الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - تصل القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - أخبار كلمتك

نابولي يفوز على فينيزيا ويواصل الاقتراب من متصدر الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

نابولي يفوز على فينيزيا ويواصل الاقتراب من متصدر الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

محمد هنيدي يقدم شخصية الشرير لأول مرة بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي يقدم شخصية الشرير لأول مرة بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم السماح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم السماح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

الكهرباء: 9.3% زيادة في نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

الكهرباء: 9.3% زيادة في نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

الصحة: صندوق "التعويض عن المخاطر" يتحمل تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية - أخبار كلمتك

الصحة: صندوق "التعويض عن المخاطر" يتحمل تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:26 - مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:26 - مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - بث مباشر لمباراة ليفربول ووست هام اليوم الأحد الموافق 29 من ديسمبر 2024، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء أمام فريق وست هام يونايتد، من أجل تحقيق الفوز، لمواصلة انتصاراته بالموسم الجاري، والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

ويبحث فريق ليفربول عن تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتصاره في الجولة الـ17 على توتنهام بنتيجة (6-3)، وانتصاره في الجولة الأخيرة أمام ليستر سيتي بنتيجة (3-1)، بينما يدخل وست هام اللقاء لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة وعدم تلقيه للخسارة في الأربع جولات الأخيرة.

بث مباشر لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي

وسيقام لقاء ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة عند تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس الإسماعيلي: لا نعترف بعقوبات لجنة المسابقات لأنها كيان غير شرعي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق