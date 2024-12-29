الرياضة - 06:26 - مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - بث مباشر لمباراة ليفربول ووست هام اليوم الأحد الموافق 29 من ديسمبر 2024، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء أمام فريق وست هام يونايتد، من أجل تحقيق الفوز، لمواصلة انتصاراته بالموسم الجاري، والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

ويبحث فريق ليفربول عن تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتصاره في الجولة الـ17 على توتنهام بنتيجة (6-3)، وانتصاره في الجولة الأخيرة أمام ليستر سيتي بنتيجة (3-1)، بينما يدخل وست هام اللقاء لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة وعدم تلقيه للخسارة في الأربع جولات الأخيرة.

بث مباشر لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي

وسيقام لقاء ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة عند تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.