الرياضة - 12:11 - شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس بارد نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، غدا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

وبينت حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج (2:1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 10 العاصمة الإدارية 18 08 6 أكتوبر 18 08 بنها 17 10 دمنهور 17 09 وادي النطرون 18 08 كفر الشيخ 17 09 المنصورة 18 10 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 17 10 طنطا 17 09 دمياط 18 11 بورسعيد 18 11 الإسماعيلية 19 09 السويس 18 09 العريش 19 07 رفح 19 06 رأس سدر 20 09 نخل 17 01 كاترين 11 -2 الطور 21 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 17 10 العلمين 16 08 مطروح 17 09 السلوم 15 08 سيوة 16 05 رأس غارب 22 11 الغردقة 23 12 سفاجا 23 12 مرسى علم 23 13 شلاتين 24 16 حلايب 22 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 05 بني سويف 18 04 المنيا 18 05 أسيوط 18 04 سوهاج 19 06 قنا 20 06 الأقصر 21 07 أسوان 21 09 الوادي الجديد 20 04 أبو سمبل 21 09