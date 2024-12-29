مشاهير العرب - بسبب عمر زهران.. مكالمة مسربة بين بسمة وهبة وشاليمار شربتلي تشعل القضية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - بسمة وهبة وشاليمار شربتلي.. انتشر في الساعات الماضية تسجيل صوتي قال نشطاء إنه بين الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية بسمة وهبة، للحديث عن قضية عمر زهران، الذي اتهم بسرقة مجوهرات.

مكالمة مسربة بين بسمة وهبة وشاليمار شربتلي

وتم تداول التسجيل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من ذلك أنه لم يتم التحقق من صحته أو مصدره حتى الآن، لم يصدر عن أي من الطرفين أو الجهات الرسمية أي تعليق يؤكد أو ينفي صحة التسجيل أو فحوى المحادثة.

تفاصيل مكالمة بين بسمة وهبة وشاليمار شربتلي

وفي التسجيل المسرب، بدأ الحديث بصوت الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «أنا مش عايزة تكوني متضايقة وزعلانة مني، أنا جبت رقمك من مهاب. بصي يا شاليمار، لو قعدنا واتكلمنا في مين عمل كده، عمر عمل كده أو معلمش كده، هنختلف مع بعض، أنا بقول إنه برئ وانتي بتقولي أنه مدان».

لتقاطعها شاليمار برد حازم: «لو هنبدأ الكلام في إدانة بإي طرف من الأطراف غير عمر، أنا هضطر إنّي أقفل الموبايل، عمر متهم والقضاء أثبت ده وأنا سعودية وأحترم القضاء المصري».

وتابعت شاليمار قائلة: «أنا معايا قرار من المحكمة بيقول إنه سرق، والمجوهرات كانت في بيته. وخلال معرفتي بعمر طوال الـ 14 سنة، عمري ما شفتك ولا أعرفك أساسًا، وأنتِ روحتي المحكمة وجبتي سيرة خالد يوسف وقولتي انه اللي سرق».

مكالمة بين بسمة وهبة وشاليمار شربتلي

ونفت بسمة وهبة الادعاءات الموجهة ضدها، قائلة: «أقسم بالله ما قلت كده»، لتهاجمها شاليمار قائلة: «إزاي تطلعي تتهمي خالد إنه هو اللي سارق وإنه حرامي؟.

وتحدثت بسمة وهبة بعبارات تهدف إلى تهدئة الأمور قائلة: «أنا عايزة أخلص الموضوع ده، لأن عمر بيموت في السجن، لترد شاليمار: «مش هتنازل غير لما يرجع المجوهرات ويعرفنا مين كان معاه وشريكه، غير كده لا».

وأضافت شاليمار قائلة: «عمر أخد حاجات تخليه يعيش طول العمر مرتاح، وأنا عايزة أعرف مين ساعده يخرج الحاجات دي برة البلد.وفي حاجات كتير مطلعتش، سلاسل ودهب وألماظ».

بسمة وهبة وشاليمار شربتلي

نفت شاليمار مزاعم بسمة حول المخرج خالد يوسف قائلة: «بتجيبي سيرة خالد يوسف ليه؟ بتخربي بيتي ليه؟ وليه جايبة تاريخ خالد؟ تقولي عليه كده ليه؟ أنا أعرف عنك كتير ومش بتكلم عليكي ولا أعرفك أساسًا».

وتابعت شاليمار أنها تكن احترامًا كبيرًا لخالد يوسف، قائلة: «على فكرة أنا عاملة لخالد توكيل بكل أملاكي من سنة 2014، لأنه راجل شريف ومحترم وأنا بحبه».

اختتمت شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف النقاش قائلة: «كفاية يا بسمة، أنا مش هتنازل غير لما عمر زهران يعترف ويقول مين ساعده ومين كان معاه».

محاكمة عمر زهران

وأجلت محكمة مستأنف جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم إدانته بالحبس عامين مع الشغل، في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية «شاليمار شربتلي»، زوجة المخرج خالد يوسف، إلى جلسة 8 يناير المقبل لطلبات الدفاع.

وكانت محكمة جنح جنوب الجيزة، قد قضت بمعاقبة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني «المساعد الخاص به».