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موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 رسميا - أخبار كلمتك

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موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 رسميا - أخبار كلمتك

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - أصبح موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 رسميا من الكلمات الأكثر بحثا على محرك «جوجل» وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمعهد.

بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بمعهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 عن بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، حيث يمكن للراغبين التقدم لاجتياز الاختبارات المقررة والالتحاق بالمعهد وفقًا للشروط العامة المحددة.

وعقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا في مقر قطاع التدريب بطريق السويس الصحراوي، لبيان كافة التفاصيل لقبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن، وتوضيح كلا من موعد وأماكن وإجراءات التقديم والشروط.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 رسميا
موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025

ومن جانبه فقد صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول الدفعة 11 الجديدة، من الذكور والإناث الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، أو ما يعادلها، بشرط اجتياز الاختبارات المقررة عليهم وتوافر الشروط العامة.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025

وأعلنت وزارة الداخلية، عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 فمن المقرر أن يتم فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن، بدءًا من يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، على أن يستمر التقديم حتى يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025.

طريقة التقديم لمعهد معاوني الأمن

- يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت من خلال الرابط التالي: moi.gov.eg

كراسات التقديم لمعهد معاوني الأمن

-يمكن سحب كراسات التقديم من معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، والتي توجد في المعاهد التالية:

- معهد معاوني الأمن بطرة «ذكور»: يشمل محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

- معهد معاوني الأمن بالبحيرة «ذكور»: يشمل محافظات الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، والبحيرة.

- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج «ذكور»: يشمل محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، والوادي الجديد.

- معهد معاوني الأمن بطرة «إناث»: للطالبات من جميع المحافظات.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2025

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين الجنسية عن غير طريق التجنس.

-ألا يقل عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 رسميا
موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أو بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

-اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية التي تحددها وزارة الداخلية.

- ألا يكون قد تم فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار تأديبي نهائي.

- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة بالشرطة أو بأي جهة أخرى.

- لا يسمح للمتقدمين بأن يكونوا متزوجين أو سبق لهم الزواج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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