الرياضة - 11:46 - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:46 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.
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