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الرياضة - 11:46 - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:46 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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