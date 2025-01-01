الرياضة - 11:46 - صاحب 600 رواية وقصة.. لمحات من حياة إحسان عبد القدوس في ذكرى ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:46 صباحاً - إحسان عبد القدوس.. يحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، لنتذكر القلم الذي رسم لوحات حية من المجتمع المصري، وكشف عن أعماق النفس البشرية بجرأة وشفافية، فـ كان عبد القدوس أكثر من مجرد كاتب، بل صوتا يعبّر عن جيله، ويسلط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تهم الجميع.

لمحات هامة من حياة إحسان عبد القدوس

الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس الصحفي والروائي والكاتب السياسي، ابن الممثل والمؤلف الراحل محمد عبد القدوس، والصحفية الراحلة روز اليوسف، والذي استطاع أن يمثل نقلة نوعية متميزة في الروايات العربية، ونجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، إذ ترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

لمحات من حياة إحسان عبد القدوس

-وصل إحسان عبد القدوس لعدة مناصب مهمة

-تولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف التي أسستها والدته، وكان عمره وقتها 26 عاما

-تولى مجلس إدارة المؤسسة بعد وفاة والدته، لكن لم يمكث طويلًا

-تولى بعدها منصب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم مرتين

-عين في منصب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير.

-انطلق بعدها للعمل كاتب بصحيفة الأهرام

-عين رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام

-عمل بعدها كاتبت متفرغا ومستشارا بالأهرام.

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، وقدم للسينما المصرية عددا كبيرا منها، حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و 5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و 10 روايات أخرى إلى مسلسلات تليفزيونية، إضافة إلى 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية ليتربع بذلك على عرش أكثر كاتب وروائي له أفلام ومسلسلات في تاريخ السينما والتليفزيون المصري، ولا ينافسه في ذلك إلا الأديب نجيب محفوظ

تعاون إحسان عبد القدوس مع عدد كبير من المخرجين الذين وصل عددهم إلى 17 مخرجا منهم صلاح أبو سيف وحسين كمال وغيرهم، ورحل عن عالمنا في الـ 12 من يناير 1990، ومازال يمثل حالة خاصة في مسيرة حملة الأقلام في الكتابة الأدبية والسياسية.