الرياضة - 11:46 - محليا وعالميا.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:46 صباحاً - كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في مصر والعالم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 3740 جنيها.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، سعر الذهب اليوم محليا وعالميا، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم محليا وعالميا

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة إلى 4274.25 جنيهًا للبيع، و4251.5 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة اليوم الأربعاء 1يناير 2025 في مصر حوالي 3740 جنيها للشراء و3720 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة والمحلات بالسوق المحلي، إلى 3205.75 جنيهًا للبيع، و3188.5 جنيه للشراء. دون المصنعية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر دون المصنعية أو ضريبة الدمغة، نحو 2493.25 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 إلى 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1يناير 2025 في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، حوالي 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم عالميا

بلغ سعر اوقية الذهب بالبورصات العالمية في بداية العام الجديد، اليوم الأربعاء 1 يناير 2025نحو 2625.01 دولار للبيع، و 2624.1 دولار للشراء.