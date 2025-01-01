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مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي - أخبار كلمتك

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مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:26 صباحاً - مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025.. مع بداية شهر يناير، يبحث العديد من الطلاب عن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي».

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر الامتحانات حتى الخميس 16 يناير.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

موعد امتحانات الترم الثاني لأولى وتانية ابتدائية

بينما تبدأ امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم الخميس الذي يليه 23 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الصفين الأول والثاني الإعدادي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للشهادة الإعدادية من يوم السبت 18 يناير وحتى 23 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الترم الثاني للمرحلة الثانوية حتى يوم الخميس 16 يناير.

موعد انتهاء الامتحانات وبداية إجازة نصف العام 2025

على أن تنتهي امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 23 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 من يوم السبت الموافق 25 يناير.

موعد انتهاء إجازة نصف العام

وتستمر إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، لمدة أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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