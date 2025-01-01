مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:26 صباحاً - مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025.. مع بداية شهر يناير، يبحث العديد من الطلاب عن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي».

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر الامتحانات حتى الخميس 16 يناير.

موعد امتحانات الترم الثاني لأولى وتانية ابتدائية

بينما تبدأ امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم الخميس الذي يليه 23 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الصفين الأول والثاني الإعدادي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للشهادة الإعدادية من يوم السبت 18 يناير وحتى 23 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الترم الثاني للمرحلة الثانوية حتى يوم الخميس 16 يناير.

موعد انتهاء الامتحانات وبداية إجازة نصف العام 2025

على أن تنتهي امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 23 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 من يوم السبت الموافق 25 يناير.

موعد انتهاء إجازة نصف العام

وتستمر إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، لمدة أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.