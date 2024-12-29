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مشاهير العرب - طرح البرومو الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح البرومو الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البرومو الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - مسلسل سراب.. يترقب الكثير من المتابعين عرض مسلسل سراب بطولة النجم خالد النبوي، وذلك بعدما كشفت منصة «tod»، عن البرومو الرسمي لمسلسل «سراب»، أحدث أعمالها الأصلية، والذي من المتوقع عرضه في يناير المقبل 2025.

برومو مسلسل سراب بطولة خالد النبوي

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل سراب البرومو الرسمي للمسلسل المقرر عرضه في يناير 2025، وظهر من خلال البرومو كم الأحداث المشوقة التي يتضمنها العمل بسبب التداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، وخصوصا الزوجين طارق وملك اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى.

خلال البرومو يظهر مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم: خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وجيهان الشماشرجي، وهاني عادل، ودياموند بو عبود، وإنجي المقدم، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي.

مسلسل سراب
مسلسل سراب

الفنان خالد النبوي يروج لمسلسل سراب

روج الفنان خالد النبوي لمسلسل سراب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق قائلاً: «طارق حسيب في مسلسل سراب ٧ يناير على منصة @tod.tv».

موعد عرض مسلسل سراب الحلقة الأولى

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل سراب الحلقة الأولى في يناير المقبل، يوم 7 يناير 2025 وستعرض الحلقة على منصة TOD.

مسلسل سراب
مسلسل سراب

قصة مسلسل سراب

مسلسل «سراب» مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، فيما تعد شركة «S Productions» منتج منفذ للعمل.

مسلسل سراب
مسلسل سراب

أبطال مسلسل سراب

يقوم ببطولة مسلسل «سراب» خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

مسلسل سراب
مسلسل سراب

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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