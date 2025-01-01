النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي «الأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:26 صباحاً - اختتمت هيئة النيابة الإدارية فعاليات البرنامج التدريبي حول «الأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها» الذي نظمه مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان، والذي عُقد بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 24 ديسمبر 2024.

شارك في البرنامج التدريبي، عدد 11 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات القضائية، بخلاف عددٍ من السادة المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

ويأتي هذا البرنامج كخطوة هامة نحو تعزيز قدرات الكوادر القضائية في الكشف عن الجريمة باستخدام الأساليب الحديثة وتعزيز العمل المشترك بين النيابة الإدارية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور شملت: التقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة ومكافحتها، الإرهاب والجريمة المنظمة، أنماط من الجرائم المستحدثة، جرائم البيئة، موضوعات اجتماعية جنائية.

ومع نهاية فعاليات البرنامج التدريبي، وبحضور المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، عضو مركز التدريب القضائي، جرى تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.