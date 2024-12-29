6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - قدمت رابطة ذوي الهمم (تحت التأسيس) 6 مطالب عاجلة للحكومة بشأن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ، بجانب تقديمهم مقترحات للإفراج عن السيارات بشكل يضمن حقوق الدولة في وصول الدعم لمستحقيه.

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة

وجاءت مطالب رابطة ذوي المهمم من الحكومة بشأن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ كالآتي:

أولًا سيارات تم استيرادها من الخارج بصفة اسمية

. تحديد موعد للافراج عن السيارات في القريب العاجل مراعاة لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة. الافراج عن السيارات التي تم استيرادها بتاريخ سابق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر في 20 أكتوبر سنة 2024 ليتم الافراج طبقا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 مادة 75. إعفاء هذه السيارات من الأرضيات أو الغرامات حيث إن هذه المبالغ المستحقة لن تصبح في مقدرة غالبية المستوردين من ذوي الاحتياجات الخاصة. استثناء خطابات الاعفاءات الجمركية وكروت الخدمات المنتهية من شرط التجديد عند الافراج عن السيارة وعند الترخيص. السماح لأقارب الدرجة الاولي بقيادة السيارة من دون المعاق للحاجة الضرورية "لتجنب الانتظارأمام اماكن التاهيل لمدد طويلة، استدعاء الدعم الطبي، عمل الصيانات الدورية للسيارة".

سيارات تم التعاقد عليها من خلال المناطق الحرة والاستثمار

وتقديم ما يثبت صحة التعاقد قبل قبل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر في 20 أكتوبر سنة 2024 حتي يتم الافراج عنهم طبقا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 مادة 75 وسريان باقي البنود للسيارات الاسمية.

حقيقة دخول سيارات المعاقين إلى المهمل

وفي سياق متواصل تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تزعم دخول جميع سيارات ذوي الهمم السويس إلى المهمل لتجهيزه وبيعه في مزاد علني.

ومن جانبه قال أحمد شحاتة رئيس وحدة المهمل بمصلحة الجمارك، في تصريح مقتضب لـ “كلمتك”، أن كل ما يتم تداوله عن دخول جميع سيارات المعاقين في ميناء السويس إلى المهمل أمر عار تماما عن الحقيقة.

استغلال أشخاص طبيعيين لذوي الهمم للحصول على سيارات المعاقين

وكانت الحكومة رصدت بعض المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين باستغلال الأشخاص الطبيعيين لذوي الهمم للحصول على السيارة، وقيام غير المستحقين للسيارات باستغلال الحق القانوني والتحايل عليه، ما أدى إلى وضع ضوابط جديدة لحصول ذوي الهمم على السيارات المعفاة من الجمارك.

ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين

وكشف مصدر مسؤول بوزرة المالية عن انتهاء الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك بالتعاون مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ من وضع الرتوش الأخيرة لكافة الضوابط المنظمة لعملية الإفراج الجمركي.

وقال المصدر: إن اللجنة راعت خلال وضعها الضوابط الجديدة الوضع الإنساني لذوي الهمم الذين يمتلكون سيارات في الموانئ، ولذلك حرصت على وضع الضوابط للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التهاون مع المخالفين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أن اللجنة بمجرد انتهائها من وضع الضوابط الجديدة أرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إقرارها.

سيارات المعاقين

ضوابط خروج سيارات المعاقين من الموانئ

وأكد المصدر أن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ سيتم الإفراج عنها فور التأكد من أحقية مالكها من الحصول على الدعم المقدم من الدولة وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الإجتماعي على الدعم.

وشدد على أن السيارات التي تثبت مخالفتها للضوابط وعدم أحقية مستوردها من الحقول على دعم، سيتم وضع إطار معين لخروجها وذلك بعد سداد حق الدولة.

كما أوضحت الضوابط الجديدة أنّه حال ثبوت مخالفة خاصة بسيارات المعاقين، يتم حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على سيارة معاقين مدى الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.