التصديرى للصناعات الهندسية: نواصل خطة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:00 مساءً - أكدت مي حلمي المدير التنفيذي لالمجلس التصديري للصناعات الهندسية،، أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وأن الأرقام التاريخية المحققة في الصادرات الهندسية محفزا لتحقيق نسب أعلى خلال 2025.

تحسين جودة المنتجات المصدرة



وأشارت إلى أن خطط المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بقبول في أسواق كبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.



نواصل خطة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية

وذكرت "حلمي" أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى 2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنه بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

أهم القطاعات المصدرة

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%، الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%

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