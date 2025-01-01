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زيادة تصل لـ 7 جنيهات في أسعار شوكولاتة كيندر - أخبار كلمتك

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زيادة تصل لـ 7 جنيهات في أسعار شوكولاتة كيندر - أخبار كلمتك

زيادة تصل لـ 7 جنيهات في أسعار شوكولاتة كيندر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:00 مساءً - أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار شوكولاتة كيندر في الأسواق بداية من يناير الجاري. 

زيادة تصل لـ 7 جنيهات في أسعار شوكولاتة كيندر

وبمقارنة أسعار شوكولاتة كيندر بالقائمة السابقة لها، يتضح ان الشركة رفعت الأسعار بقيم تراوحت بين جنيهين و٧ جنيهات، باختلاف العبوة. 

أسعار شوكولاتة كيندر جوي في الأسواق خلال يناير الجاري

 

 أسعار شوكولاتة كيندر في الأسواق خلال يناير الجاري، بعد الزيادة للمستهلك،  جاءت كالأتي:


 أسعار كيندر كنتري ارتفعت إلى  25 جنيها جنيها، من 22 جنيها  للمستهلك.

وارتفع سعر  علبة كيندر تي 4 لسعر 48 جنيهًا للمستهلك مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر علبة كيندر تي 8  للمستهلك  95 جنيهًا مقابل 88 جنيهًا.

وبلغ سعر كندر بينو 2 (4* 30 ) نحو  40 جنيهًا للمستهلك مقبل 37 جنيهًا  سعرها السابق.

بلغ سعر علبة كيندر بينو أبيض نحو 40 جنيها للمستهلك مقابل 37 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر ماكس (8*36) للمستهلك نحو 20 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر جوي بنت 1 للمستهلك نحو 60 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر جوي ولد 1 للمستهلك نحو 60 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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