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عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:55 مساءً - مع بداية اول يوم من العام الجديد 2025، يبحث العاملين في الجهاز الإداري للدولة حول عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025. 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025. 

عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025

وتتضمن عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025ما يلي:

ـ 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. 

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية. 

عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025، كلمتك

كما يشمل شهر يناير إجازات أسبوعية تتوافق مع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي أيام.

الجمعة  3 يناير 2025

السبت  4 يناير 2025

 الجمعة 10 يناير 2025

السبت 11 يناير 2025

الجمعة 17 يناير 2025

السبت 18 يناير 2025

الجمعة 24 يناير 2025

السبت 25 يناير 2025

 وبالتالي يصبح مجموع الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر يناير 9 أيام.

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن: 

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة. 

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف. 

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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