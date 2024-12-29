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الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

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الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن خلال 2024، وأوضح  أن الهيئة قامت بتدريب 1051 متدرب مصريًا و83 متدربًا أجنبيًا من مختلف دول العالم، مما يلبي جميع المهارات والتقنيات المطلوبة في مجال القطن. 

الشراكة العالمية لتطوير سلاسل قيمة القطن والمنسوجات

 واشار الى ترأسها وفد جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثاني والثمانين للجنة الاستشارية الدولية للقطن في أوزبكستان، والذي عقد تحت عنوان “الشراكة العالمية لتطوير سلاسل قيمة القطن والمنسوجات”.

ونظمت الهيئة ورش عمل مع منظمة اليونيدو ومبادرة “قطن أفضل” بمشاركة شركات تجارة القطن والجهات المعنية، للعمل على استدامة زراعة القطن المصري.

وأشار الخطيب التعاون مع إدارة منظومة تسويق القطن في تنفيذ استخدام بطاقة البيانات اللاصقة على أكياس القطن ضمن خطة الهيئة لإحكام الرقابة على القطن وضمان خلوه من الملوثات.

وقامت الهيئة بتزويد قطاعات الهيئة المختلفة في جميع المحافظات بأحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكتروني لنظم الباركود، حيث يتم من خلاله طباعة بطاقة بيانات لكل بالة لتجنب التلوث بأحبار التمريك، كما تم نشر تطبيق “بنك معلومات القطن المصري” الرقمي، الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام عن نتائج اختبارات الصفات الطبيعية ونسب الاسترجاع الرطوبي.

ولفت إلى أنه تم تطوير معامل الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تم تزويد معمل اختبارات الصفات الطبيعية لشعيرات القطن بوحدة لضبط وتنظيم الظروف البيئية، وكذلك تم تزويد معامل الاسترجاع الرطوبي بأحدث أجهزة اختبار.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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