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الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو - أخبار كلمتك

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الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو - أخبار كلمتك

الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:20 مساءً - كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات تجدبد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: "الزمالك أنهي اتفاقه مع زيزو علي تجديد التعاقد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي ويستعد النادي من أجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد زيزو ".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري بستاد الجيش في برج العرب. 

وكان الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد مباراة المصري في الدوري الممتاز.  

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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