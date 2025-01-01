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تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:20 مساءً - استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، على تشكيل الفريق لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد 

 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" أو محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي  ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مواجهة الفريق المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في الجزائر طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

قائمة الأهلي امام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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