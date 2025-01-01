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الإسكان تجري قرعة علنية لتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بالشروق - أخبار كلمتك

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الإسكان تجري قرعة علنية لتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بالشروق - أخبار كلمتك

الإسكان تجري قرعة علنية لتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بالشروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:26 مساءً - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، لتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة الرابية المضافة للمدينة.

وأكد الشربيني في بيان مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق وتعظيم الاستفادة منها، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث اشتملت على تخصيص 455 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمساحات مختلفة من إجمالي 512 قطعة أرض متاحة، وذلك طبقاً للشرائح، 222 قطعة للشريحة مساحة 209م2، و15 قطعة لشرائح المساحات من 235م2:267م2، و145 قطعة للشريحة 276م، و9 قطع للشرائح من 320م: 399م2، و48 للشريحة 400م2، و10 قطع للشريحة 500م2، و6 قطع للشريحة 600م2.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم البدء في إجراء القرعة العلنية، والسماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتاً إلى الاستمرار في الإعلان تباعاً عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.

كانت القرعة أجريت بحضور، المحاسب إيهاب المراكبي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من مسئولي الهيئة وجهاز المدينة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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