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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي - أخبار كلمتك

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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي - أخبار كلمتك

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:20 مساءً - اجتماع الحكومة الأسبوعي، بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، واستعراض آخر تطورات الملفات الخدمية المقدمة للمواطنين.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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