جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 في الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:26 مساءً - جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات العام الحالي، لذا يبحث العديد عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الجيزة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال شهر يناير الجاري.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الجيزة

وطبقًا لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول بالعام الجاري، تبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالجيزة

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: يُعقد امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: يُعقد امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025: يُعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: يُعقد امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: يُعقد امتحان مادتي الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

موعد إجازة نصف العام 2025

وطبقًا للخريطة الزمنية، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث وطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام 2025 لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وتنتهي الدراسة بالعام الحالي في شهر مايو المقبل 2025.