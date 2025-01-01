أضواء شرم الشيخ تتلألأ في أعياد رأس السنة حتى الساعات الأولى من الصباح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:26 مساءً - أعلنت محافظة جنوب سيناء أن الآلاف من زوار مدينة السلام شرم الشيخ من مختلف الجنسيات والأعمار استمتعوا بليلة رائعة لرأس السنة عبر احتفالات عديدة ومتنوعة في عدد من الفنادق والمزارات السياحية بكافة ارجاء المدينة، وسط مهرجان اضاءة متميز وانتشار نماذج متعددة لشجرة عيد الميلاد.

وذكر بيان إعلامي صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء، أن الجميع أشادوا بروعة الاحتفالات وحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال فضلا على المناظر الطبيعية الخلابة والطقس الرائع مؤكدين أن مدينة شرم الشيخ تعد من أهم المدن السياحية في العالم لما تملكه من إمكانات طبيعية وقدرات تنظيمية سياحية، مما جعلها قبلة للسياحة العالمية فضلا على توافر الأمن والأمان بها.

وأضاف البيان أن محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك قدم التهنئة لكافة الفئات والأطياف بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما قام بجولة ليلية تفقد خلالها كافه القطاعات الخدمية، وهنأ عمال النظافة بكافة القطاعات مشيدا بدورهم الهام والحيوي في ظهور المدينة بهذا الشكل الحضاري الرائع، وقام بتوزيع بعض الهدايا عليهم.

وأوضح أن المحافظ، قام بجولة تفقدية حتي الساعات الأولي من صباح اليوم، في عدة مناطق رئيسية بالمدينة، حيث اطلع على مستوى الضيافة والخدمات المقدمة في الفنادق بمختلف مستوياتها، من ثلاث نجوم إلى أعلى فئات الخمس نجوم، وهدفت الجولة إلى دعم المستثمرين في المجال السياحي وتهنئة ضيوف مصر من أكثر من 37 دولة اختاروا الاحتفال بالعام الجديد في شرم الشيخ، مستمتعين بالطقس الدافئ المثالي والخدمات المميزة التي تقدمها المدينة.

وأشار البيان إلى فعاليات الحفل الموسيقي العالمي الذى أقيم داخل أعماق جبال شرم الشيخ وقدمته إحدى الفرق الإيطالية الشهيرة بأوروبا والتي تشتهر بتقديمها الألحان المميزة من الموسيقي الإيطالية والعالمية، بمزيج من الأداء العصري والتقليدي. مضيفا أن الفرقة التي يتابعها ملايين المعجبين حول العالم، قدمت خلال الحفل عروضًا استثنائية لاقت إعجابًا كبيرًا من آلاف السائحين الذبن حضروا العرض، ما يعكس نجاح شرم الشيخ في استقطاب فعاليات فنية عالمية تضيف لمدينتها جوًا من التميز والرقي.

وقال الدكتور خالد مبارك بحسب البيان، إن المحافظة تستهدف من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية فريدة، تجمع بين الطبيعة الساحرة والتراث الثقافي الغني، بالإضافة إلى تنوع المقاصد السياحية التي تلبي احتياجات الزوار من مختلف الاهتمامات، فبفضل شواطئها الخلابة، وجبالها الشاهقة، ومراكزها الرياضية المائية المتطورة، فضلاً عن كونها نقطة جذب للسياحة البيئية والتاريخية، أصبحت شرم الشيخ وجهة لا مثيل لها على خريطة السياحة العالمية.