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وزير العمل يعتمد صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملا غير منتظم في 4 محافظات - أخبار كلمتك

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وزير العمل يعتمد صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملا غير منتظم في 4 محافظات - أخبار كلمتك

وزير العمل يعتمد صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملا غير منتظم في 4 محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، اعتماد مبلغ مليون و660 ألف جنيه من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، وذلك لعدد 12 عاملًا من المتوفين والمصابين أثناء العمل، من بند «مواجهة الحوادث»، وكذلك رعايات صحية واجتماعية، في 4 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.

وقال وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الدعم الجديد عبارة عن 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال متوفين بحوادث متفرقة، بمحافظة القاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، ومبلغ 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال من محافظة كفر الشيخ، لقوا مصرعهم في حادث سقوط «سقالة معدنية»، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، ومبلغ 440 ألف جنيه، لعدد 4 عمال بمحافظة أسوان، بواقع 200 جنيه لكل أسرة لاثنين عمال متوفين، و40 ألف جنيه لاثنين عمال مُصابين، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، وكذلك مبلغ 20 ألف لعدد 2 عمال من محافظة الإسماعيلية، كإعانات طبية، بواقع 10 ألاف جنيه لكل عامل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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