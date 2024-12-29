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تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 

أسعار القصدير اليوم الاحد 

 سجل سعر القصدير اليوم نحو 31,823 ألف دولار للطن، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

 

 يعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. 

 

 

 

 

 

يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 24.2% لـ 4.3 مليارات دولار أول 10 أشهر من 2024


أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار فى 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2023.


وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار فى أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى أكتوبر 2023.

 

 


وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، "الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% ومكونات السيارات زادت 24.5% والأجهزة المنزلية ارتفعت 5.1%  و الصناعات الكهربائية والالكترونية حققت 7.6% وأخيرًا وسائل النقل +89.3%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي،  أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا - أيرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا).

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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