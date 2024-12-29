مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن الفنان سامح الصريطي عن موعد عزاء شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي التي توفيت صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر، ودفنت في مقابر الأسرة منذ قليل.

موعد عزاء شقيقة سامح الصريطي

ويستقبل سامح الصريطي، واجب العزاء في شقيقته نفسية الصريطي، غدًا الإثنين 30 ديسمبر، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

جنازة شقيقة سامح الصريطي

وأقيمت صلاة الجنازة على الكاتبة والصحفية نفسية الصريطي، بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ليشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمقابر الفيوم.

وفاة شقيقة سامح الصريطي

وأعلن الفنان سامح الصريطي، صباح اليوم الأحد خبر وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، من خلال نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله».

ونعى سامح الصريطي، شقيقته، برسالة مؤثرة تعبر عن حزنه لرحيلها، قائلا: «توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء».