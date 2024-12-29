مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" أثناء هبوطها بجنوب غرب العاصمة سول يوم ٢٩ ديسمبر، مما أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع جمهورية كوريا، حكومة وشعبه، في مواجهة آثار هذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

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