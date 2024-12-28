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بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

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بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - تعيش الفنانة نشوى مصطفى حالة من الحزن الشديد بعد رحيل زوجها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعبر محركات بحث جوجل حاول الجميع معرفة من هو زوج نشوى مصطفى.

زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي توفي اليوم هو محمد عماد رجل أعمال مصري كان مقيمًا بأمريكا، وقالت الفنانة نشوى مصطفى في تصريحات سابقة "إنها تزوجت زواج صالونات، وفي أول لقاء بينهما تأخر ثلث ساعة بسبب لقاء للزمالك لأنه محب ومشجع للنادي، وذهبت إليه منزعجة للغاية وأخبرته أنها لا تحب هذه الطريقة فى الزواج، ليؤكد لها أنه أيضا لا يحبها وأنه لم يكن يرغب فى الزواج من مصرية، وهي الكلمة التى استفزتها وبسببها قررت أنها ستتزوجه".

 

وأضافت نشوى مصطفى: "في ثاني أيام زواجي طلبت منه الطلاق بسبب صينية "مسقعة" طلبها مني، ولأنه كان يعيش فى أمريكا حاولت أن أجعلها على الطريقة الحديثة وليست المعتادة، وعندما شاهدها أعطاها للبواب وتوجه إلى غرفة النوم غاضبا فغضبت منه للغاية وطلبت الطلاق ولكنه عاد واعتذر لي".

وفاة زوج نشوى مصطفى

وأعلنت صباح اليوم الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة زوجها.


وكتب نشوى مصطفى:"اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو أولادى — تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الظهر، أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى - الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى أنا وأولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس - حتلاقوه على جوجل ماب — شيرو كتير".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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