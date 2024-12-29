تراجع البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:35 صباحاً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في أسبوع والتي مالت للتراجع؛ متأثرة بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب أسعار النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي.



ففي المملكة العربية السعودية

أغلق المؤشر السعودي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 11859 نقطة بخسائر بلغت 33 نقطة ليواصل بذلك تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.28%.



وفي قطر



وتراجع مؤشر بورصة قطر على مدار الأسبوع بنسبة 0.4% ليحقق ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وفي الكويت



شهدت بورصة الكويت ارتفاعًا في المؤشر الأول بنسبة 0.9% على مدار الأسبوع

حقق المؤشر الكويتي أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف.

وفي الإمارات

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% في يوم الخميس مسجلًا ثاني خسائر يومية له على التوالي متأثرًا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 1%،وانخفضت السيولة إلى 572 مليون درهم لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي،في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% ليغلق فوق مستويات 5100 نقطة لأول مرة في أكثر من عقد بدعم من ارتفاع سهمي إعمار للتطوير وديو بنسبة 2% و1.5% على التوالي.

كما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 5% ليسجل أعلى مستوى له في نحو 4 أشهر بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على صفقة مع أحد الدائنين الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 208 ملايين درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي متجهًا لتسجيل رابع مكاسب سنوية على التوالي.

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