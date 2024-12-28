رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جولة تفقدية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يرافقه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، اليوم السبت، وبحضور محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي.

وتأتي الجولة التفقدية بعد تشغيل تجريبي لعدد من المصانع الجديدة ورفع كفاءتها القائمة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية والصادرات.

ويتفقد رئيس الوزراء في جولته مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وعمليات الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير.