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تحديث مباشر لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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تحديث مباشر لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تحديث مباشر لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:30 صباحاً - سعر الذهب الآن.. شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات في جميع محلات الصاغة بمختلف المحافظات.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4268.5 جنيه 4251.5 جنيه
عيار 22 3912.75جنيه 3897.25 جنيه
عيار 21 3735 جنيها 3720 جنيها
عيار 18 3201.5 جنيه 3188.5 جنيه
عيار 14 2490 جنيها 2480 جنيها
عيار 12 2134.25 جنيه 2125.75 جنيه
عيار 9 1600.75 جنيه 1594.25 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم السبت

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال التعاملات الصباحية نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية تعاملات اليوم نحو 3912.75 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، إلى 3735 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2490 جنيها للبيع، و2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن إلى 2134.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن إلى 29880 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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