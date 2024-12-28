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القبض على اشخاص اختطفوا فتيات في عدن - أخبار كلمتك

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القبض على اشخاص اختطفوا فتيات في عدن - أخبار كلمتك

القبض على اشخاص اختطفوا فتيات في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن أنها ضبطت 3 متهمين بجريمة اختطاف، مع ضبط الباص المستخدم وسيلة في جريمة الاختطاف.

وأوضحت شرطة العاصمة المؤقتة عدن انها ضبطت كل من (ج،ع،م،ح) 20 عاما،و ( م،ح،ن،ع)23 عاما، و(ع،ر،م،ع) 21 عاما، بتهمة قيامهم إختطاف منتحلين صفة وشخصية رجال الأمن، وفق بلاغ الضحايا اللتين تمكنتا من القفز من الباص المستخدم في العملية والهروب من أيدي الخاطفين، إثر إكتشاف وقوعهن في مصيدة الإختطاف.

وأشارت إلى أنها أحالت المتهمين المضبوطين للإجراءات القانونية، فيما لازالت جهود ملاحقة متهمين اثنين شاركا في الجريمة مستمرة.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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